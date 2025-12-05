Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die FHTC-Damen um Jugendspielerin Jaqueline Bitterling prüfen am Sonntag den Spitzenreiter.
Die FHTC-Damen um Jugendspielerin Jaqueline Bitterling prüfen am Sonntag den Spitzenreiter.
Freiberg
Hockey: Freiberger Teams stehen zuhause unter Zugzwang
Von Tobias Seifert
Die Damen und Herren des FHTC stehen vor spannenden Heimspielen. Beide Mannschaften wollen ihre Bilanz dabei verbessern, um am Ende der Hallensaison möglichst auf dem Treppchen zu stehen.

Die Hockey-Damen und die Herren des Freiberger HTC sind am Wochenende in eigener Halle gefordert. Sowohl das Damenteam in der Mitteldeutschen Oberliga als auch die Herrenmannschaft in der 1. Verbandsliga fuhren dabei bisher nur die Hälfte der möglichen Punkte ein, wollen aber am Sonntag nachlegen. „Prinzipiell sind wir mit dem bisherigen...
