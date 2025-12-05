Hockey: Freiberger Teams stehen zuhause unter Zugzwang

Die Damen und Herren des FHTC stehen vor spannenden Heimspielen. Beide Mannschaften wollen ihre Bilanz dabei verbessern, um am Ende der Hallensaison möglichst auf dem Treppchen zu stehen.

