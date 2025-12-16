Höchste Auszeichnung für Petra Herrmann: Ein Leben für die Leichtathletik

Die „Mutter des Vereins“ von der SG Vorwärts Frankenberg ist durch den Landessportbund Sachsen für ihr sportliches Lebenswerk ausgezeichnet worden, das weit über Spitzenleistungen hinausgeht.

Eine besondere Ehrung für ein außergewöhnliches sportliches Lebenswerk: Im Rahmen des traditionellen Weihnachtsspringens, eines Stabhochsprungwettkampfes der SG Vorwärts Frankenberg, wurde am vergangenen Freitag die „Mutter des Vereins" Petra Herrmann in der Chemnitzer Leichtathletikhalle mit der Ehrenplakette des Landessportbundes Sachsen...