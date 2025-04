Hohe Auswärtshürde für HSV-Volleyballer

Die Bezirksliga-Volleyballer des Hennersdorfer SV sind am Sonnabend beim Tabellendritten Oelsnitz II zu Gast. Auf dem Weg zum Titel ist die Partie eine Nagelprobe.

Mittlerweile zücken fast alle Teams in der Chemnitzer Volleyball-Bezirksliga die Rechenschieber, denn vom Zweit- bis zum Achtplatzierten brauchen alle Mannschaften noch Punkte für den Klassenerhalt. Diesen hat der Hennersdorfer SV längst unter Dach und Fach gebracht, trotzdem erwartet Trainer Udo Haußmann am Samstag ab 14 Uhr in der Oelsnitzer...