Hot Dogs statt Hackepeter: Landen die Freiberger Handballer in Halle den nächsten Coup?

Freiberg
Nach dem 32:26-Erfolg über den HC Burgenland und einer Hotdog-Party reist die HSG Freiberg mit breiter Brust zum USV Halle. Ein Teilzeit-Rückkehrer könnte auch diesmal wieder ausschlaggebend sein.
Ganz klar, das Lachen ist bei den Regionalliga-Handballern der HSG Freiberg (11. Platz/14:26 Punkte) zurück. Nach dem überraschend klaren 32:26-Heimtriumph gegen den HC Burgenland vor zwei Wochen ist nicht nur das Selbstvertrauen wieder da, auch die Gewissheit: Wir können solche Mannschaften schlagen.
