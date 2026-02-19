MENÜ
Die bisherigen vier Saisonsiege haben die Dachse allesamt in der heimischen Ernst-Grube-Halle errungen. Bild: Marcel Schlenkrich
Die bisherigen vier Saisonsiege haben die Dachse allesamt in der heimischen Ernst-Grube-Halle errungen. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Hot Dogs statt Hackepeter: Landen die Freiberger Handballer in Halle den nächsten Coup?
Von Kai Dittrich
Nach dem 32:26-Erfolg über den HC Burgenland und einer Hotdog-Party reist die HSG Freiberg mit breiter Brust zum USV Halle. Ein Teilzeit-Rückkehrer könnte auch diesmal wieder ausschlaggebend sein.

Ganz klar, das Lachen ist bei den Regionalliga-Handballern der HSG Freiberg (11. Platz/14:26 Punkte) zurück. Nach dem überraschend klaren 32:26-Heimtriumph gegen den HC Burgenland vor zwei Wochen ist nicht nur das Selbstvertrauen wieder da, auch die Gewissheit: Wir können solche Mannschaften schlagen.
