HSG bleibt zu Hause in der Spur

Die Freiberger Oberliga-Handballer haben beim 27:19 gegen Hermsdorf den dritten Heimsieg in Folge gefeiert. Die Kür gegen den Tabellenführer gelang am Montag dagegen nicht ganz so.

Die Handballer der HSG Freiberg erledigen ihre Hausaufgaben weiterhin gewissen. Gegen Tabellennachbar SV Hermsdorf kam das Team von Marko Brezic am Samstag zu einem ungefährdeten 27:19 (13:10)-Erfolg und feierte damit den dritten Heimsieg in Folge - stets gegen Thüringen Teams. Zuvor hatten die Mittelsachsen bereits den HBV Jena... Die Handballer der HSG Freiberg erledigen ihre Hausaufgaben weiterhin gewissen. Gegen Tabellennachbar SV Hermsdorf kam das Team von Marko Brezic am Samstag zu einem ungefährdeten 27:19 (13:10)-Erfolg und feierte damit den dritten Heimsieg in Folge - stets gegen Thüringen Teams. Zuvor hatten die Mittelsachsen bereits den HBV Jena...