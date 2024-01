HSG-Dachse zumindest 30 Minuten mit Biss

Handball: HSG Freiberg besiegt in einem Test die Sächsische Polizeiauswahl knapp mit 26:25 (10:13)

Die Oberliga-Handballer der HSG Freiberg haben nach dem jüngsten Debakel beim HC Elbflorenz II (28:46) zumindest wieder etwas neues Selbstvertrauen getankt. In einem Testspiel bezwang der Vorletzte der Mitteldeutschen Oberliga am Donnerstagabend in der Ernst-Grube-Halle die Sächsische Polizeiauswahl mit 26:25 (10:13), "wobei aber...