HSG Freiberg verpasst Auswärtssieg: Dachse beißen sich an Eisenacher Keeper die Zähne aus

Freiberg
Im Abstiegskampf angekommen: Die Regionalliga-Handballer der HSG unterliegen bei Mitaufsteiger ThSV Eisenach II und kassieren die vierte Saisonniederlage. Vor allem im Angriff enttäuschten die Gäste.
Die Handballer der HSG Freiberg haben den ersten Auswärtssieg der Saison erneut verpasst. Nach einer vor allem im Angriff über weite Strecken enttäuschenden Vorstellung unterlagen die HSG-Dachse bei Mitaufsteiger ThSV Eisenach II mit 26:27 (8:11) und sind damit endgültig im Abstiegskampf der Regionalliga angekommen. In dem von den Gastgebern...
