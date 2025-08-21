HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest

Freiberg
Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.
Die Handballer der HSG Freiberg biegen in der Vorbereitung langsam auf die Zielgerade ein: Vor dem Start in die Regionalliga Mitte am 6. September gegen Anhalt Bernburg absolviert der Viertliga-Rückkehrer noch zwei Testspiele: An diesem Freitag (19.30 Uhr) geht es in der Ernst-Grube-Halle gegen den alten Rivalen aus Pirna, während die...
