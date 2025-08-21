Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange. Bild: Marcel Schlenkrich
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.

Die Handballer der HSG Freiberg biegen in der Vorbereitung langsam auf die Zielgerade ein: Vor dem Start in die Regionalliga Mitte am 6. September gegen Anhalt Bernburg absolviert der Viertliga-Rückkehrer noch zwei Testspiele: An diesem Freitag (19.30 Uhr) geht es in der Ernst-Grube-Halle gegen den alten Rivalen aus Pirna, während die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
11.08.2025
4 min.
Die Deckung steht schon: Coach der Freiberger Handballer muss nur noch an kleinen Stellschrauben drehen
Schwer zu halten: Rückkehrer Jan Mojzis hat sich bereits wieder nahtlos ins Team der HSG-Dachse eingefügt.
Die Handballer der HSG Freiberg haben gegen Liga-Konkurrent Glauchau/Meerane verloren, aber nicht enttäuscht. Am Samstag mussten die Trainer umplanen – jedoch nicht wegen der tropischen Temperaturen.
Steffen Bauer
07.08.2025
3 min.
Heiße Tage, heiße Spiele: Freiberger Handballer testen erstmals zuhause – und das gegen starke Gegner
Zum Trainingsauftakt hatte HSG-Cheftrainer Uwe Lange (r.) sein Team kürzlich zum lockeren Tennisspielen begrüßt, nun wartet am Wochenende der erste Härtetest der Vorbereitung.
Mit einem Trainingslager sowie einem Doppeltest gegen Glauchau/Meerane und den EHV Aue II holt die HSG Freiberg weiter Schwung für die Regionalliga. Eine wichtige Stütze fehlt aber.
Steffen Bauer
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
Mehr Artikel