Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Riesenjubel: Die Handballer der HSG Freiberg feiern einen nicht mehr für möglich gehaltenen Punktgewinn gegen Bad Blankenburg.
Riesenjubel: Die Handballer der HSG Freiberg feiern einen nicht mehr für möglich gehaltenen Punktgewinn gegen Bad Blankenburg. Bild: Celine Mende
Riesenjubel: Die Handballer der HSG Freiberg feiern einen nicht mehr für möglich gehaltenen Punktgewinn gegen Bad Blankenburg.
Riesenjubel: Die Handballer der HSG Freiberg feiern einen nicht mehr für möglich gehaltenen Punktgewinn gegen Bad Blankenburg. Bild: Celine Mende
Freiberg
HSG-Kapitän nach Wahnsinnsfinale: „Fühlt sich wie ein Sieg an“
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg haben gegen den HSV Bad Blankenburg die angestrebten 2 Punkte verpasst. Dennoch stand die Ernst-Grube-Halle am Ende Kopf.

Ein bisschen musste man ja um Dominik Gelnar fürchten. Als der Linksaußen der Freiberger Handballer am Sonnabend in letzter Sekunde auch seinen vierten Siebenmeter eiskalt verwandelte, wurde er von seinen Teamkollegen sowie sämtlichen Betreuern förmlich erdrückt, konnte sich erst nach Minuten aus der Jubeltraube befreien. Gedacht habe er gar...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
23.11.2025
3 min.
Auch beim Schlusslicht verloren: Rote Laterne der Handball-Regionalliga hängt nun in Freiberg
Paul Uhlemann (hier in einem früheren Spiel) war in Aschersleben bester HSG-Werfer. Foto: Marcel Schlenkrich
Die Handballer der HSG Freiberg haben ihren Abwärtstrend auch in Aschersleben nicht stoppen können. Kämpferisch konnte man den arg dezimierten Gästen allerdings wenig vorwerfen.
Andreas Tietze
02.11.2025
3 min.
HSG Freiberg verpasst Auswärtssieg: Dachse beißen sich an Eisenacher Keeper die Zähne aus
Dominik Gelnar, hier in einem früheren Spiel, war einmal mehr bester HSG-Werfer.
Im Abstiegskampf angekommen: Die Regionalliga-Handballer der HSG unterliegen bei Mitaufsteiger ThSV Eisenach II und kassieren die vierte Saisonniederlage. Vor allem im Angriff enttäuschten die Gäste.
Andreas Tietze
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
Mehr Artikel