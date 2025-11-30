HSG-Kapitän nach Wahnsinnsfinale: „Fühlt sich wie ein Sieg an“

Freiberg
Die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg haben gegen den HSV Bad Blankenburg die angestrebten 2 Punkte verpasst. Dennoch stand die Ernst-Grube-Halle am Ende Kopf.
Ein bisschen musste man ja um Dominik Gelnar fürchten. Als der Linksaußen der Freiberger Handballer am Sonnabend in letzter Sekunde auch seinen vierten Siebenmeter eiskalt verwandelte, wurde er von seinen Teamkollegen sowie sämtlichen Betreuern förmlich erdrückt, konnte sich erst nach Minuten aus der Jubeltraube befreien. Gedacht habe er gar...
