Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kapitän Adrian Kammlodt fällt aufgrund einer Schulterverletzung weiterhin aus.
Kapitän Adrian Kammlodt fällt aufgrund einer Schulterverletzung weiterhin aus. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Kapitän Adrian Kammlodt fällt aufgrund einer Schulterverletzung weiterhin aus.
Kapitän Adrian Kammlodt fällt aufgrund einer Schulterverletzung weiterhin aus. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
HSG-Manager: Mit breiter Brust an die nächste hohe Hürde
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Handball-Regionalliga haben die Freiberger Männer trotz der Heimniederlage gegen Halle Selbstvertrauen getankt. Wie der HSG-Kapitän über seine Rückkehr an Bord denkt.

Die Handballer der HSG Freiberg haben zwar am Sonnabend die zweite Heimniederlage quittieren müssen, nach dem starken Auftritt gegen den Tabellenvierten USV Halle (31:32) dennoch viel neues Selbstvertrauen getankt. „Wir können durchaus mit breiter Brust nach Staßfurt fahren“, blickt HSG-Geschäftsführer Stefan Lange auf die nächste hohe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
4 min.
EU-Drohnenabwehr soll bis Ende 2026 starten
Wer Drohnen günstig und effizient abwehren kann, ist in Konflikten im Vorteil. (Archivbild)
Unter dem Eindruck russischer Luftraumverletzungen macht Brüssel Tempo bei der Drohnenabwehr: Deutschland und die anderen EU-Staaten sollen noch dieses Jahr eine neue Initiative auf den Weg bringen.
Ansgar Haase, dpa
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
11.09.2025
3 min.
Kapitän der Freiberger Handballer: „Die Jungs sind wahnsinnig talentiert, haben aber zum Teil einfach Angst“
Ging trotz seiner Schulterverletzung gegen Bernburg voran: HSG-Kapitän Adrian Kammlodt.
Vor dem ersten Auswärtsspiel der HSG Freiberg in Köthen, appelliert Adrian Kammlodt an das Selbstvertrauen seines Teams. Dabei ist ein Einsatz des angeschlagenen Spielführers überaus fraglich.
Steffen Bauer
14:36 Uhr
5 min.
Kampfgeist und Tränen: Freiberger Handballer unterliegen Halle in dramatischem Match
Mit Schwung: Benjamin Wolf erzielte gegen den USV Halle 7 Tore und war gemeinsam mit Paul Uhlemann bester HSG-Werfer.
Die HSG Freiberg hat in der Handball-Regionalliga gegen den Tabellenvierten USV Halle hauchdünn mit 31:32 (17:18) den Kürzeren gezogen. Aber auch ohne Punkte überwogen am Ende die positiven Eindrücke.
Steffen Bauer
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
07:01 Uhr
2 min.
Lukas Reichel erzielt ersten Doppelpack seiner NHL-Karriere
Lukas Reichel (r) erzielte erstmals zwei Tore in einem NHL-Spiel.
Zum ersten Mal schießt Eishockey-Nationalspieler Reichel zwei Tore in einem NHL-Spiel. JJ Peterka gelingt sein erstes Tor für seinen neuen Club Utah.
Mehr Artikel