HSG-Manager: Mit breiter Brust an die nächste hohe Hürde

Freiberg
In der Handball-Regionalliga haben die Freiberger Männer trotz der Heimniederlage gegen Halle Selbstvertrauen getankt. Wie der HSG-Kapitän über seine Rückkehr an Bord denkt.
Die Handballer der HSG Freiberg haben zwar am Sonnabend die zweite Heimniederlage quittieren müssen, nach dem starken Auftritt gegen den Tabellenvierten USV Halle (31:32) dennoch viel neues Selbstvertrauen getankt. „Wir können durchaus mit breiter Brust nach Staßfurt fahren“, blickt HSG-Geschäftsführer Stefan Lange auf die nächste hohe...
