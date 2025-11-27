Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Geschlossenheit gefragt: Die Handballer der HSG Freiberg wollen und müssen im Abstiegskampf noch enger zusammenrücken.
Geschlossenheit gefragt: Die Handballer der HSG Freiberg wollen und müssen im Abstiegskampf noch enger zusammenrücken. Bild: Marcel Schlenkrich
Geschlossenheit gefragt: Die Handballer der HSG Freiberg wollen und müssen im Abstiegskampf noch enger zusammenrücken.
Geschlossenheit gefragt: Die Handballer der HSG Freiberg wollen und müssen im Abstiegskampf noch enger zusammenrücken. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
HSG-Manager vor Schlüsselspiel: „Ich fordere 100 Prozent Leidenschaft, Mut und Konzentration“
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Freiberg. Kurz vor Weihnachten hängt die Rote Laterne der Regionalliga Mitte bei den Handballern der HSG Freiberg. Steffen Bauer hat vor dem Duell gegen Bad Blankenburg mit Geschäftsführer Stefan Lange (53) gesprochen.

Freie Presse: Die Euphorie unter den Fans war vor und auch nach dem ausverkauften Heimspiel gegen Spitzenreiter Delitzsch ungebrochen. Spätestens nach der Niederlage in Aschersleben muss man sich aber wohl ernsthaft Sorgen um die Mannschaft und das Ziel Klassenerhalt machen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:05 Uhr
4 min.
Zwickauer Handballerinnen kriegen neue Halle - Aber das Rathaus bezieht verbale Prügel wie selten
Der Zwickauer Stadtrat in der entscheidenden Diskussion. Hinter der Glasscheibe lauschen Nachwuchsspielerinnen, Eltern und Vereinsmitglieder.
Anderthalb Stunden lang werfen Stadträte aller Fraktionen der Zwickauer Stadtverwaltung Verantwortungslosigkeit und Führungsschwäche vor. Der neuen Handballhalle stimmen sie am Ende dann aber doch fast einstimmig zu.
Michael Stellner
16.11.2025
5 min.
Manager der HSG Freiberg: „Wegen solcher Spiele machen wir das alles hier“
Steuerte 5 Treffer bei und wusste gegen einen übermächtig wirkenden Gegner, sich zu wehren: Der gebürtige Argentinier Tomás Chiriaco (r.).
Die HSG Freiberg holt sich im rappelvollen Dachsbau beim 27:35 (13:18) gegen Regionalliga-Spitzenreiter NHV Concordia Delitzsch eine blutige Nase, fällt aber nicht. Trotz der klaren Heimniederlage gibt es Lichtblicke, die Mut machen.
Kai Dittrich, Robin Seidler
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
13.11.2025
4 min.
Torhüteridol der HSG Freiberg: „Bis Weihnachten sind wir wieder dran“
Starker Rückhalt: Beim bislang letzten Duell gegen Concordia Delitzsch 2023, das 23:28 endete, hielt Tino Hensel die Partie mit seinen Paraden lange offen.
Rechtzeitig vor dem Duell der Freiberger Regionalliga-Handballer mit Spitzenreiter Concordia Delitzsch hat sich Tino Hensel zurückgemeldet. Und sieht die Mannschaft trotz der jüngsten Rückschläge deutlich stärker als im Abstiegskampf vor zwei Jahren.
Steffen Bauer
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
19:00 Uhr
2 min.
VfB Empor Glauchau: Was im letzten Heimspiel des Kalenderjahres gegen Einheit Wernigerode wichtig ist
Ob Fabio Anger (hinten, im Duell mit Veron Dobruna vom FSV Zwickau im Sachsenpokal-Achtelfinale) seine Zweikampfstärke gegen Wernigerode einbringen kann, ist noch unklar.
Der Fußball-Oberligist will am Sonntag weitere Zähler für den Klassenerhalt einfahren. Was der Trainer erwartet – und warum die Wahl des Platzes keine große Rolle spielen soll.
Torsten Ewers
Mehr Artikel