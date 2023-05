HSG: Personalkarussell dreht sich weiter

Während die Handballer der HSG Freiberg in der Mitteldeutschen Oberliga auf die Zielgerade einbiegen und Donnerstagabend in Zwickau sowie am Sonnabend zuhause gegen den HC Aschersleben antreten, laufen die Planungen für die neue Saison weiter auf Hochtouren. Nach der Verpflichtung von Martin Kovarik (30), einem 1,89 Meter großen Rückraumspieler...