HSV-Volleyballer obenauf: 3:0-Sieg am Fichtelberg

Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel haben sich die Bezirksliga-Volleyballer des Hennersdorfer SV aus dem Sportjahr verabschiedet. Damit übernahmen sie auch wieder die Tabellenführung.

Zum letzten Spiel des Kalenderjahres gastierten die Volleyballer des Hennersdorfer SV in der Bezirksliga beim Oberwiesenthaler SV und fuhren im fünften Match der Saison den fünften Sieg ein. Dabei behielten die Männer vom Kunnerstein am Fichtelberg klar mit 3:0 (25:22, 25:18, 25:15) die Oberhand, verbuchten ihren dritten Auswärtserfolg in...