Im Aufwärtstrend: Langenauer Fußballer wollen Spitzenreiter vom Thron stoßen

Freiberg
Fortuna Langenau empfängt in der Mittelsachsenliga Tabellenführer SSV Königshain-Wiederau. Dagegen möchte das Kellerkind SV Lichtenberg gegen Flöha den Bock endlich umstoßen.
Nach drei Pflichtsiegen in Folge befinden sich die Fußballer von Fortuna Langenau (7./6) im Aufwind und fühlen sich bereit, den Spitzenreiter der Mittelsachsenliga, der SSV Königshain-Wiederau (10 Punkte), am Sonntag, 15 Uhr, vom Thron zu stoßen: „Wir probieren es zumindest. Was man so hört, sind sie ja eine spielstarke Mannschaft“,...
