Nette Momentaufnahme: Die Milkauer Volleyballerinnen sind nach einem erfolgreichen Heimspieltag bis Ende Oktober Tabellenführer der Bezirksliga.
Nette Momentaufnahme: Die Milkauer Volleyballerinnen sind nach einem erfolgreichen Heimspieltag bis Ende Oktober Tabellenführer der Bezirksliga. Bild: Jörg Weichelt
Rochlitz
Im Eiltempo an die Spitze: Volleyballerinnen des SV Union Milkau gelingt perfekter Saisonstart
Von Robin Seidler
Beim Heimspieltag in der Frankenauer Sporthalle haben die Milkauer Frauen sowohl den VfB Schöneck als auch die die SG Zschopau/Harthau mit 3:0 geschlagen. Dass es so schnell ging, kam den Frauen entgegen.

Das ist am Samstag einmal richtig schnell gegangen: Die Volleyballerinnen des SV Union Milkau haben im Eiltempo ihren Heimspieltag hinter sich gebracht – und das erfolgreich: Mit 3:0 (25:14, 25:14, 25:22) schlugen die SVU-Frauen zunächst den VfB Schöneck, im Anschluss bezwangen sie die SG Zschopau/Harthau ebenfalls mit 3:0 (25:15, 25:9,...
