Im Eiltempo an die Spitze: Volleyballerinnen des SV Union Milkau gelingt perfekter Saisonstart

Beim Heimspieltag in der Frankenauer Sporthalle haben die Milkauer Frauen sowohl den VfB Schöneck als auch die die SG Zschopau/Harthau mit 3:0 geschlagen. Dass es so schnell ging, kam den Frauen entgegen.
Das ist am Samstag einmal richtig schnell gegangen: Die Volleyballerinnen des SV Union Milkau haben im Eiltempo ihren Heimspieltag hinter sich gebracht – und das erfolgreich: Mit 3:0 (25:14, 25:14, 25:22) schlugen die SVU-Frauen zunächst den VfB Schöneck, im Anschluss bezwangen sie die SG Zschopau/Harthau ebenfalls mit 3:0 (25:15, 25:9,...
