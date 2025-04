In Freiberg und Weißenborn steigt das Pokalfieber

Bei den Handballern der HSG und den Damen des SV Rotation Weißenborn läuft der Countdown für das Endspiel im Sachsenpokal. Bei den Freibergern gibt es eine schlechte, aber auch eine gute Nachricht.

Zwei Wochen nach dem Saisonfinale in der Oberliga Sachsen läuft bei den Handballern der HSG Freiberg der Countdown für den nächsten Saisonhöhepunkt. In zwei Wochen, am 11. Mai, steigt in Dresden das Endspiel im Sachsenpokal. Dort wollen die Schützlinge des scheidenden Cheftrainers Friedrich Zenk ihre makellose Saison (44:0 Punkte) abrunden...