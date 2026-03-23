In Großwaltersdorf: Bannewitzer Schiedsrichter überrascht Fußballer schon vor dem Anpfiff

Während in Langenau das Fairplay-Duell der Mittelsachsenliga stattfand, kämpften beim TSV Großwaltersdorf/Eppendorf zwei „Kartensammler“ um die Punkte. Dort sorgte der Unparteiische für eine besondere Maßnahme.

Schiedsrichter sind das Rückgrat des Fußballs. Ohne die Frauen und Männer in Schwarz wäre ein geordnetes Spiel undenkbar. Umso schwieriger haben es die Referees besonders auf den Amateurplätzen des Landes. Beschimpfungen sind an der Tagesordnung, Übergriffe keine Seltenheit. Wohl dem, der sich in hitziger Atmosphäre auf den Rasen stellt,...