MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Der Mann in Gelb, Paul Leiteritz, musste beim Kellerduell der Fairplaytabelle insgesamt sechsmal den gelben Karton zücken.
Der Mann in Gelb, Paul Leiteritz, musste beim Kellerduell der Fairplaytabelle insgesamt sechsmal den gelben Karton zücken. Foto: Tim Fischer
Der Mann in Gelb, Paul Leiteritz, musste beim Kellerduell der Fairplaytabelle insgesamt sechsmal den gelben Karton zücken.
Der Mann in Gelb, Paul Leiteritz, musste beim Kellerduell der Fairplaytabelle insgesamt sechsmal den gelben Karton zücken. Foto: Tim Fischer
Flöha
In Großwaltersdorf: Bannewitzer Schiedsrichter überrascht Fußballer schon vor dem Anpfiff
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während in Langenau das Fairplay-Duell der Mittelsachsenliga stattfand, kämpften beim TSV Großwaltersdorf/Eppendorf zwei „Kartensammler“ um die Punkte. Dort sorgte der Unparteiische für eine besondere Maßnahme.

Schiedsrichter sind das Rückgrat des Fußballs. Ohne die Frauen und Männer in Schwarz wäre ein geordnetes Spiel undenkbar. Umso schwieriger haben es die Referees besonders auf den Amateurplätzen des Landes. Beschimpfungen sind an der Tagesordnung, Übergriffe keine Seltenheit. Wohl dem, der sich in hitziger Atmosphäre auf den Rasen stellt,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.03.2026
2 min.
Sachsen aufgepasst: Schnee, Sturm und glatte Straßen ab Mittwoch
Autofahrer müssen bald wieder mit glatten Straßen rechnen.
Sonne, milde Temperaturen: In Sachsen herrscht Frühlingswetter. Noch. Schon zur Wochenmitte ändert sich das gründlich.
Patrick Hyslop
24.03.2026
3 min.
Studie: Neue KI-Programme bei Kindern verbreitet
Die Social-Media-Nutzung bei Kindern und Jugendlichen bleibt laut einer Studie hoch. (Archivbild)
Dass viele Jungen und Mädchen lange am Smartphone hängen, wird schon seit längerem beobachtet. Nun kommen dabei Textanwendungen dazu, mit denen man sich quasi unterhalten kann. Hat das schon Folgen?
24.03.2026
4 min.
Wie erfolgreich ist der TikTok-Shop?
Der TikTok-Shop wird nicht nur von Jüngeren genutzt.
Vor einem Jahr startete der deutsche TikTok-Shop - mit dem Anspruch, den Onlinehandel zu verändern. Wie viel davon ist nach einem Jahr Realität?
Christian Rothenberg, dpa
09.03.2026
2 min.
8:0-Gala in der Fußball-Mittelsachsenliga: Langenauer stürzen die Defensivkönige vom Thron
Mit viel Energie aus der Winterpause: Die Spieler von Fortuna Langenau sind mit zwei klaren Siegen in die Restrunde gestartet.
Während der SV Germania Mittweida auswärts die Torgefahr vermissen ließ, überrollte die Fortuna den Hartmannsdorfer SV gnadenlos. Auch dank der starken Verfolger bleibt der Kampf um die Spitze spannend.
Kai Dittrich
23.03.2026
4 min.
Wegen fehlender Beschilderung: Fahrschüler in Plauen durch die Prüfung gefallen
Michael Marscheider ist seit 42 Jahren Fahrlehrer in Plauen. Er bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an mehreren Stellen in der Stadt.
Ein Fahrlehrer bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an zwei Stellen in der Stadt. Fahrschüler bestanden deshalb die Prüfung nicht. Wie reagiert das Rathaus darauf?
Swen Uhlig
16.03.2026
4 min.
Fußballer aus Altmittweida und Langenau teilen sich die Punkte: Auf Flatter-Freistoß folgt Volley-Lupfer
Philipp Hantzsch (r.), hier gegen Leon Böhme, trifft in dieser Szene artistisch per Lupfer zum 1:1-Ausgleich gegen Langenau.
Im Mittelsachsenliga-Spitzenspiel gab es ein Remis, das die Verfolger nicht nutzen konnten. Nach dem Sieg trotz 1:4-Rückstand schafften es die Langhennersdorfer sogar in einen beliebten Podcast.
Robin Seidler
Mehr Artikel