Inklusive „Tour de Weißenborn“: Rotation-Handballerinnen holen ordentlich Schwung für die neue Saison

Freiberg
Mit einem Kurztrainingslager in Weißenborn haben die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation den nächsten Schwerpunkt in der Vorbereitung gesetzt. Das Programm war intensiv, aber abwechslungsreich.
Nicht nur Julia Kiulies hatte am Montag etwas schwere Beine und Muskelkater. „Das war schon ganz schön anstrengend“, sagt die Kapitänin der Weißenborner Handballerinnen. Kein Wunder: Hinter dem Damenteam des SV Rotation liegt nicht nur das zweite Vorbereitungsspiel – sondern vor allem ein intensives Trainingslager. Von Donnerstag bis...
