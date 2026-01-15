Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende in Mittelsachsen

„Ally Pally“-Flair in Freiberg: Am Samstag fordert WM-Schreck Arno Merk die hiesige Dartszene heraus. Es bietet sich eine einmalige Chance für Hobbyspieler. Noch gibt es freie Plätze.

Darts: In der Welt des Dartsports gibt es Momente, in denen die große TV-Bühne und die Basis des Breitensports miteinander verschmelzen. Einen solchen Moment erlebt Freiberg am kommenden Samstag, 11 Uhr, im Silver City Saloon. Mit Arno Merk ist ein WM-Teilnehmer zu Gast. Vor wenigen Wochen hatte er das berühmte „Ally Pally“ in London zum...