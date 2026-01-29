MENÜ
In Sayda steigt am Sonntag wieder ein Skikjöring.
In Sayda steigt am Sonntag wieder ein Skikjöring. Bild: Anna Neef/Archiv
In Sayda steigt am Sonntag wieder ein Skikjöring.
In Sayda steigt am Sonntag wieder ein Skikjöring. Bild: Anna Neef/Archiv
Freiberg
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende in Mittelsachsen
Redakteur
Von Robin Seidler, Anna Neef
Mittelsächsische Duelle, viel Budenzauber und ein Höhepunkt für den Hockey-Nachwuchs. Es ist viel los am Wochenende. Für das Kugelstoßmeeting in Rochlitz gibt es noch Karten an der Tageskasse.

Irgendwas ist immer – und diesmal richtig viel. Die Sportfans bekommen am Wochenende reichlich Auswahl in Mittelsachsen. Neben vielen Endrunden beim Hallenfußball gibt es in Sayda ein Ski-Kjöring.
