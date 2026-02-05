Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende in Mittelsachsen

Freiberg
Die Handballer der HSG Freiberg starten den fünften Versuch, den ersten Sieg des Jahres einzufahren. Und bei einem Fußballspiel geht am Freitag das Flutlicht an.
An diesem Wochenende beginnen nicht nur die Olympischen Winterspiele in Italien, sondern auch die Winterferien in Sachsen. Traditionell pausieren dann viele Mannschaftssportarten oder fahren nur ein reduziertes Programm. Doch irgendwas ist bekanntlich immer los.
