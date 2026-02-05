MENÜ
In der Vorsaison waren die Fußballer von Germania Mittweida, hier mit Hans Weinert (M.), und Eiche Reichenbrand noch Gegner in der Sachsenklasse. Nun testen sie gegeneinander.
In der Vorsaison waren die Fußballer von Germania Mittweida, hier mit Hans Weinert (M.), und Eiche Reichenbrand noch Gegner in der Sachsenklasse. Nun testen sie gegeneinander. Bild: Mario Hösel/Archiv
Freiberg
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende in Mittelsachsen
Von Robin Seidler
Die Handballer der HSG Freiberg starten den fünften Versuch, den ersten Sieg des Jahres einzufahren. Und bei einem Fußballspiel geht am Freitag das Flutlicht an.

An diesem Wochenende beginnen nicht nur die Olympischen Winterspiele in Italien, sondern auch die Winterferien in Sachsen. Traditionell pausieren dann viele Mannschaftssportarten oder fahren nur ein reduziertes Programm. Doch irgendwas ist bekanntlich immer los.
Mehr Artikel