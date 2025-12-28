MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Liefen in Hannover in der mitteldeutschen Auswahl auf: Helena Gründer (l.) und Torhüterin Rosa Kriegel.
Liefen in Hannover in der mitteldeutschen Auswahl auf: Helena Gründer (l.) und Torhüterin Rosa Kriegel. Bild: FHTC
Liefen in Hannover in der mitteldeutschen Auswahl auf: Helena Gründer (l.) und Torhüterin Rosa Kriegel.
Liefen in Hannover in der mitteldeutschen Auswahl auf: Helena Gründer (l.) und Torhüterin Rosa Kriegel. Bild: FHTC
Freiberg
Junge Freiberger Hockeyspielerinnen können im Auswahltrikot überzeugen
Von Tobias Seifert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Bundesländervergleich im Hallenhockey in Hannover bewiesen Rosa Kriegel und Helena Gründer ihr Können. Die jungen Spielerinnen des Freiberger HTC erlebten zudem eine Mammutveranstaltung.

Zwei junge Hockeyspielerinnen des Freiberger HTC sind kürzlich überregional am Ball gewesen. Rosa Kriegel und Helena Gründer waren von Landestrainerin Ulrike Sluga für die Mannschaft des Mitteldeutschen Hockeyspielbetriebes (MHSB) nominiert worden, die in Hannover beim Berlin-Pokal aufs Parkett lief. Beim seit 1982 durchführten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.12.2025
1 min.
Zwickauer Weihnachtsbaum und Pyramide ohne Beleuchtung: Das war der Grund
Der Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt war am zweiten Feiertag ohne Beleuchtung.
Zeitweiser Ausfall der Festtagsbeleuchtung inzwischen behoben.
Holger Weiß
09.12.2025
2 min.
Hockey: Freiberger Herren treten auf der Stelle und verpassen den Anschluss
Kein Durchkommen für die Freiberger Sturmreihe um Dominik Göpfert.
Die Hockeyspieler des Freiberger HTC haben in der Verbandsliga gegen Tabellennachbar HV Wurzen eine bittere Heimniederlage quittieren müssen. Damit ist die Tabellenspitze im Moment außer Sicht.
Tobias Seifert
20:09 Uhr
1 min.
Wieder ein Cruyff bei Ajax?: Jordi soll Direktor werden
Soll in Amsterdam übernehmen: Jordi Cruyff. (Archivbild)
Johan Cruyff ist eine Legende bei Ajax Amsterdam. Nun soll sein Sohn als Funktionär übernehmen.
20:00 Uhr
4 min.
Silvester in Zwickau: Feuerwerksverkauf floriert trotz Sicherheitsbedenken
Thomas Andrick ist mit dem Shop „Pyrowerk 25“ neu am Markt für Feuerwerk. Am Montag startet bei ihm wie überall der Verkauf der Raketen und Batterien fürs Silvesterfeuerwerk.
Trotz Zustimmung für Feuerwerksbeschränkungen steigen die Umsätze. Ein Händler vermutet: Angst vor dem letzten Mal befeuert den Kauf. Vor welchen Herausforderungen steht der Rettungsdienst?
Holger Weiß
27.12.2025
3 min.
Minister verkündet „Sachsen-Rekord“: Im Februar beginnen so viele neue Referendare im zweiten Schulhalbjahr wie noch nie
„Zeigt, wie attraktiv der Lehrerberuf ist“: Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) zu den neuen Referendarzahlen.
Angehende Lehrkräfte gehören in Sachsen bereits seit Jahren zu den bestbezahlten bundesweit. Trotzdem gibt es nun einen neuen Höchstwert. Was sind die Gründe - und wer profitiert davon am meisten?
Tino Moritz
09.12.2025
2 min.
Nach Hallo-Wach-Effekt: Hockey-Damen des Freiberger HTC bestehen Bewährungsprobe
Behielt gegen Dresdens Nele Schöniger die Oberhand: FHTC-Stürmerin Linn Bittermann.
Die Hockeyspielerinnen des Freiberger HTC sicherten sich gegen den Tabellenzweiten Dresden einen knappen Sieg und mischen in der Oberliga vorn mit. Dabei sah es zunächst überhaupt nicht gut aus.
Tobias Seifert
Mehr Artikel