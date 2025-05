Junge Freiberger Volleyballer überraschen beim Sachsencup

Das U-20-Team des 1. VV Freiberg hat sich bei der „kleinen Sachsenmeisterschaft“ im starken Feld der 14 Mannschaften durchgesetzt. Das Finale war dabei dramatisch.

„Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen“: Dieses bekannte Sprichwort trifft auch auf die Volleyballer des 1. VV Freiberg zu. Nachdem die Herren des Vereins gerade die Saison in der Sachsenklasse West auf einem guten 5. Platz beendeten, zog nun die U 20 nach: Das Team von Sebastian Schwarz und Wilhelm Böhm gewann am Sonntag in...