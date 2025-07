Junge Talente auf großer Bühne: Frankenberger Leichtathleten feiern DM-Premiere

Der SV Turbine Frankenberg schreibt Geschichte: Zum ersten Mal nehmen junge Leichtathleten des Vereins an einer Deutschen Meisterschaft teil – und das gleich mit einem Quintett.

Es ist ein besonderer Moment in der Vereinsgeschichte des SV Turbine 1948 Frankenberg: Zum allerersten Mal nimmt der Traditionsverein an den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Jugend und Junioren teil. Vom 4. bis 6. Juli treten zunächst mehr als 1500 Sportlerinnen und Sportler der Altersklassen U 23 und U 16 aus 420 Vereinen in Ulm an,...