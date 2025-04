Junge Talente im Fokus: Spannende Korbjagd bei den Sachsenmeisterschaften in Freiberg

Die Dresden Titans haben sich bei den Basketball-Sachsenmeisterschaften der U 12 den Titel gesichert. Der Nachwuchs des ATSV Freiberg musste Lehrgeld zahlen, dennoch zog der Coach ein positives Fazit.

Zuhause hatte Tim Aubel am Wochenende nur mal kurz reingeschaut. Denn die meiste Zeit hatte der Sportliche Leiter der Freiberger Basketballer in der Sporthalle verbracht. „So 22 Stunden dürften an beiden Tagen schon zusammengekommen sein“, erzählt der 46-Jährige. Denn der ATSV Freiberg richtete am Wochenende die Sachsenmeisterschaften der U...