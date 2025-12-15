K.o. im dritten Viertel: Dittersbacher Basketballer lassen Tabellenführung in Chemnitz liegen

Der TSV Dittersbach hat das Spitzenspiel der Basketball-Bezirksliga bei der SG Adelsberg knapp Unterschied verloren. Das Saisonziel bleibt aber weiter bestehen.

Die Basketballer des TSV Dittersbach haben das Spitzenspiel bei der zweiten Vertretung der SG Adelsberg mit 63:69 (19:19, 17:18, 13:21,14:11) verloren – und mussten damit auch die Tabellenführung der Bezirksliga Chemnitz an die siegreichen Adelsberger abgeben. „Es war die erwartet schwere Partie mit einem Gegner auf Augenhöhe. Die erfahrene... Die Basketballer des TSV Dittersbach haben das Spitzenspiel bei der zweiten Vertretung der SG Adelsberg mit 63:69 (19:19, 17:18, 13:21,14:11) verloren – und mussten damit auch die Tabellenführung der Bezirksliga Chemnitz an die siegreichen Adelsberger abgeben. „Es war die erwartet schwere Partie mit einem Gegner auf Augenhöhe. Die erfahrene...