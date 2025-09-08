K.o. in Runde 1: Freibergs Reserve kickt Titelverteidiger Lichtenberg aus dem Fußball-Kreispokal

Der SVL Lichtenberg muss nach dem 1:2 gegen den BSC Freiberg II im Kreispokal früh die Segel streichen. Dagegen brannte der TSV Flöha beim Liganeuling ein Torfeuerwerk ab.

Der Titelverteidiger ist raus – und das bereits in der 1. Runde. Noch im Juni hatten die Fußballer des SV Lichtenberg nach einem klaren 5:2-Sieg im Finale gegen den SC Altmittweida vor 1642 Zuschauern den Kreispokal in die Höhe gestemmt, nun folgte im Spätsommer die Ernüchterung. Auf dem Kunstrasenplatz in Kleinwaltersdorf zogen die...