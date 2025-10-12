Kampfgeist und Tränen: Freiberger Handballer unterliegen Halle in dramatischem Match

Die HSG Freiberg hat in der Handball-Regionalliga gegen den Tabellenvierten USV Halle hauchdünn mit 31:32 (17:18) den Kürzeren gezogen. Aber auch ohne Punkte überwogen am Ende die positiven Eindrücke.

Am Ende flossen zunächst sogar ein paar Tränen: Mit 31:32 (17:18) verloren die Handballer der HSG Freiberg am Sonnabend ihr Regionalliga-Heimspiel gegen den USV Halle – trotz einer großen kämpferischen und über weite Strecken auch spielerisch starken Leistung. Der Tabellenvierte aus Halle, der mehrfach klar führte, hatte in der...