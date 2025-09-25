Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Herbstregatta des KSV Flöha erlebt am Samstag ihre 52. Auflage.
Die Herbstregatta des KSV Flöha erlebt am Samstag ihre 52. Auflage. Bild: Knut Berger
Die Herbstregatta des KSV Flöha erlebt am Samstag ihre 52. Auflage.
Die Herbstregatta des KSV Flöha erlebt am Samstag ihre 52. Auflage. Bild: Knut Berger
Flöha
Kanusport: Flöhaer Traditionsveranstaltung vermeldet neuen Rekord
Von Knut Berger
Der KSV Flöha ist am 27. September Gastgeber für die 52. Auflage der Herbstregatta. Rund 450 Aktive wollen dabei sein.

In der Regel lieben es die Freiluftsportler nicht, wenn es regnet. Doch die Niederschläge zu Wochenbeginn kamen bei der Vereinsführung des KSV Flöha gut an. Schließlich hat sich dadurch der Wasserstand der Zschopau stabilisiert, auf der am Samstag die traditionelle Herbstregatta ausgefahren wird. „Wenn es am Samstag trocken bleibt, ist mit...
