Kanusport: Flöhaer Traditionsveranstaltung vermeldet neuen Rekord

Flöha
Der KSV Flöha ist am 27. September Gastgeber für die 52. Auflage der Herbstregatta. Rund 450 Aktive wollen dabei sein.
In der Regel lieben es die Freiluftsportler nicht, wenn es regnet. Doch die Niederschläge zu Wochenbeginn kamen bei der Vereinsführung des KSV Flöha gut an. Schließlich hat sich dadurch der Wasserstand der Zschopau stabilisiert, auf der am Samstag die traditionelle Herbstregatta ausgefahren wird. „Wenn es am Samstag trocken bleibt, ist mit...
