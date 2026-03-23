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83 Teilnehmer waren bei den Winterathletics der SG Lauenhain dabei.
83 Teilnehmer waren bei den Winterathletics der SG Lauenhain dabei. Foto: Benno Reichel/Verein
83 Teilnehmer waren bei den Winterathletics der SG Lauenhain dabei.
83 Teilnehmer waren bei den Winterathletics der SG Lauenhain dabei. Foto: Benno Reichel/Verein
Mittweida
Kanusportler aus Mittelsachsen starten in der Halle in die Saison
Von Robin Seidler
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Bei den Winterathletics der SG Lauenhain waren am Samstag 83 junge Sportler dabei.

Die Kanusportler der SG Lauenhain starten im März traditionell mit ihren Winterathletics in die Saison. Am Wochenende konnten die Gastgeber einen Teilnehmerrekord verzeichnen: 83 junge Sportler der Jahrgänge 2012 bis 2020 waren in die Sporthalle im Talgut gekommen. In sechs Disziplinen – darunter Liegestütze, Ausdauerlauf und Sit-ups –...
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