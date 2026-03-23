Kanusportler aus Mittelsachsen starten in der Halle in die Saison

Bei den Winterathletics der SG Lauenhain waren am Samstag 83 junge Sportler dabei.

Die Kanusportler der SG Lauenhain starten im März traditionell mit ihren Winterathletics in die Saison. Am Wochenende konnten die Gastgeber einen Teilnehmerrekord verzeichnen: 83 junge Sportler der Jahrgänge 2012 bis 2020 waren in die Sporthalle im Talgut gekommen. In sechs Disziplinen – darunter Liegestütze, Ausdauerlauf und Sit-ups –...