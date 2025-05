Kanuten sprinten auf der Zschopau, Reiter springen im Striegistal und Radsportler drehen Runden – das ist in Mittweida und Umgebung am Wochenende los

Gerade in der Mittweidaer Region gibt es am Wochenende viele Sportveranstaltungen. In der Zschopauaue wird um Medaillen gepaddelt und in Pappendorf freuen sich die Reiter auf das Striegistalturnier.

Wer an diesem Wochenende viel Sport sehen will, kann den Fernseher getrost auslassen und in die mittelsächsische Natur gehen. Neben der Eröffnung der Kreis-Kinder- und Jugendspiele im Mittweidaer Stadion ist noch viel mehr in der Region los. Wer an diesem Wochenende viel Sport sehen will, kann den Fernseher getrost auslassen und in die mittelsächsische Natur gehen. Neben der Eröffnung der Kreis-Kinder- und Jugendspiele im Mittweidaer Stadion ist noch viel mehr in der Region los.