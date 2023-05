Kanuten vom SKSV Mittweida gehen gut gerüstet ins Heimrennen

Die Kanuten des SKSV Mittweida freuen sich auf die eigene Sprintregatta am Wochenende. Dass sie dort auch um Medaillen paddeln können, haben sie zu Pfingsten in Thüringen bereits angedeutet.

Mittweida. Die Wassersportler des SKSV Mittweida haben ihre Strecke für die Sprintregatta am Wochenende noch einmal genau ausgemessen, sagt Vereinschef Alexander Schmidt. "Wir haben mit Hilfe von GPS-Koordinaten genau geschaut, wie lang die Strecke eigentlich ist. Und nun haben wir sie so gelegt, dass der Start- sowie der Zielbereich vom Ufer aus wunderbar einsehbar ist", sagt Schmidt.

Der kleine Kniff war einer von vielen bei den Vorbereitungen auf den Jahreshöhepunkt des Vereins in der Mittweidaer Aue. "Wir sind schon seit Mitte März dabei, alles Notwendige für die Regatta zu organisieren", sagt Alexander Schmidt. Vor allem mussten die Auflagen bei der Landesdirektion beantragt werden, um am Wochenende die Zschopau für die Wettkämpfe nutzen zu können. "Und mit dem Wettergott haben wir natürlich auch gesprochen, dass es bis Sonntag so sonnig bleibt", so Schmidt schmunzelnd.

Zur Regatta erwarten die Mittweidaer 440 Teilnehmer aus 25 Vereinen. Diese kommen nicht nur aus Mitteldeutschland, sondern auch aus Brandenburg, Berlin und Bayern. "Vor allem der SC DHfK Leipzig und der WSV Am Blauen Wunder Dresden haben starke Mannschaften angekündigt", sagt Schmidt. "Wir freuen uns, dass die Regatta weiterhin so gut angenommen wird. Bezüglich der Zahlen bewegen wir uns wieder auf Vor-Corona-Niveau."

Der Großteil der Rennen wird dabei am Wochenende über 200Meter ausgetragen. "Höchstens in den jüngeren Altersklassen wird es Wettbewerbe über 100 m geben", so der Vereinschef. Schon am Samstag wartet auf die Aktiven ein straffes Programm. Zwischen 9 Uhr und 19.15Uhr gibt es Vor- und Zwischenläufe. Am Sonntag sollen bereits um 8 Uhr die ersten Finalläufe starten, die Siegerehrung ist für 16 Uhr geplant.

Dabei werden die Aktiven und Zuschauer vor Ort schnell informiert, welche Rennen wie ausgegangenen sind. "Wir sind weiter dabei, unseren Weg zu einer papierlosen Regatta fortzusetzen", sagt Alexander Schmidt. Mit Hilfe der Mittweidaer Hochschule gibt es vor Ort wieder ein W-Lan-Netzwerk, "und mit Touchscreen-Monitoren können die Teilnehmer schnell nach ihren Ergebnissen schauen und wissen auch, wann sie als nächstes an der Reihe sind", so Schmidt. "Es ist ein perfekter Service, und in der Region sind wir damit schon Vorreiter."

Sportlich hoffen die Mittweidaer natürlich auch auf einige Erfolge aus dem eigenen Verein. Bei der Pfingstregatta in Saaldorf präsentierten sich die SKSV-Paddler schon gut aufgelegt. Laura Striegler (14) und Livia Kaldenhoff erkämpften auf der Bleilochtalsperre fünf Medaillen, darunter zweimal Silber im Zweier über 200 und 500 Meter. Viermal Edelmetall gab es für Gina Klietsch (16), unter anderem Bronze im Mixed-Zweier mit Max Hans (16). Zudem fischten auch die jüngeren Sportler viele Medaillen.

Von der SG Lauenhain waren an der Bleilochtalsperre 14 Aktive dabei, "und jeder konnte sich am Ende über mindestens eine Medaille freuen", sagt Vereinschef Erik Korehnke. Der erfolgreichste der jüngsten Nachwuchssportler war Valentino Frank mit einem Pokal, 6 Gold- und 1 Silbermedaille, dicht gefolgt von Pepe Baum mit 5 Medaillen aller Farben. Die älteren Starter konnten sich mit Weltmeister Jakob Schopf aus Berlin, der in Saaldorf regelmäßig dabei ist, messen. In der Mastersklasse, wo zugleich die Deutschen Seniorenmeister ermittelt wurden, erkämpfte Silvio Knorr 4 Titel. Auch Kevin Knorr durfte sich hier über einen Titel sowie eine Bronzemedaille freuen. "Wir freuen uns nun auf die Sprintregatta", so Erik Korehnke.