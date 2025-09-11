Kapitän der Freiberger Handballer: „Die Jungs sind wahnsinnig talentiert, haben aber zum Teil einfach Angst“

Freiberg
Vor dem ersten Auswärtsspiel der HSG Freiberg in Köthen, appelliert Adrian Kammlodt an das Selbstvertrauen seines Teams. Dabei ist ein Einsatz des angeschlagenen Spielführers überaus fraglich.
Die Handballer der HSG Freiberg stehen nach der 23:27-Niederlage gegen Anhalt Bernburg vor ihrer ersten Auswärtsaufgabe in der Regionalliga Mitte. Am Sonnabend sind die Freiberger bei der HG Köthen zu Gast, wie die HSG in den vergangenen zehn Jahren ein Stammgast in Liga 4. Aber die Rückkehrer aus Freiberg reisen mit Sorgenfalten nach...
