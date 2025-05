Kapitänswechsel kurz vor Anpfiff: Frankenberger Fußballer müssen improvisieren

Barkas Frankenberg verliert sein Heimspiel in der Sachsenklasse gegen den SV Mülsen mit 0:2. Für die restlichen Saisonspiele hat Frankenbergs Trainer eine klare Vorstellung.

Das 0:2 (0:1) von Barkas Frankenberg gegen Abstiegskandidat SV Mülsen in der Fußball-Sachsenklasse war zugleich die 22. Niederlage in der laufenden Saison. Der Aufsteiger, der schon nach seinem ersten Jahr auf Landesebene den Gang zurück in die Mittelsachsenliga antreten muss, schaffte es auch diesmal nicht, die Zielstrebigkeit an den Tag zu...