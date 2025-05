Karate: DM-Silber ist für Rochlitzerin großer Ansporn

Stella Rohland vom Karate-Do Rochlitz hat bei der Deutschen Schülermeisterschaft in Halle Silber gewonnen. Ein Teamkollege schrammte ganz knapp an einer Medaille vorbei.

Mit acht Athleten ist der Karate-Do Rochlitz am vergangenen Samstag bei den Deutschen Meisterschaften der Schüler in Halle vertreten gewesen – und das mit Erfolg. Im Teilnehmerfeld von 560 Startern konnte sich die Hälfte der Rochlitzer Kämpfer an der Saale unter den besten Zehn ihrer Gewichtsklassen platzieren. Herausragend war dabei der...