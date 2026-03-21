MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Trainiert künftig den FC Eilenburg und Fortschritt Lunzenau: Karsten Oswald.
Trainiert künftig den FC Eilenburg und Fortschritt Lunzenau: Karsten Oswald. Foto: Christian Kluge
Die Lunzenauer Fußballer scheinen Karsten Oswald (l.) ans Herz gewachsen zu sein. Trotz seines Einstiegs bei Regionalligist FC Eilenburg bleibt er auch dem SV Fortschritt erhalten und stand auch in Naunhof an der Seitenlinie.
Die Lunzenauer Fußballer scheinen Karsten Oswald (l.) ans Herz gewachsen zu sein. Trotz seines Einstiegs bei Regionalligist FC Eilenburg bleibt er auch dem SV Fortschritt erhalten und stand auch in Naunhof an der Seitenlinie. Foto: Robin Seidler
Colin Zieger (l.) stand bei den Lunzenauern das dritte Spiel in Folge in der Startelf.
Colin Zieger (l.) stand bei den Lunzenauern das dritte Spiel in Folge in der Startelf. Foto: Robin Seidler
Trainiert künftig den FC Eilenburg und Fortschritt Lunzenau: Karsten Oswald.
Trainiert künftig den FC Eilenburg und Fortschritt Lunzenau: Karsten Oswald. Foto: Christian Kluge
Die Lunzenauer Fußballer scheinen Karsten Oswald (l.) ans Herz gewachsen zu sein. Trotz seines Einstiegs bei Regionalligist FC Eilenburg bleibt er auch dem SV Fortschritt erhalten und stand auch in Naunhof an der Seitenlinie.
Die Lunzenauer Fußballer scheinen Karsten Oswald (l.) ans Herz gewachsen zu sein. Trotz seines Einstiegs bei Regionalligist FC Eilenburg bleibt er auch dem SV Fortschritt erhalten und stand auch in Naunhof an der Seitenlinie. Foto: Robin Seidler
Colin Zieger (l.) stand bei den Lunzenauern das dritte Spiel in Folge in der Startelf.
Colin Zieger (l.) stand bei den Lunzenauern das dritte Spiel in Folge in der Startelf. Foto: Robin Seidler
Rochlitz
Karsten Oswald wird Trainer beim FC Eilenburg – und bleibt Fortschritt Lunzenau treu
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Lunzenauer Fußballer erfahren kurz vor ihrem Spiel in Naunhof von der Entwicklung um ihren Trainer. Der Kapitän kritisiert den Regionalligisten, und Ex-CFC-Kapitän Robert Zickert schlüpft wohl in eine neue Rolle.

Als Fußballtrainer Karsten Oswald im vergangenen Sommer das Traineramt bei Sachsenklasse-Aufsteiger SV Fortschritt Lunzenau übernommen hatte, hat er ganz klar kommuniziert, dass er schnell weg sein könnte, sobald ein höherklassiger Verein aus der Ober- oder Regionalliga bei ihm anklopft. Das ist in dieser Woche geschehen. Der FC Eilenburg...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
3 min.
Nach 31 Jahren auf dem Bau und schwerer Krankheit: Klingenthaler findet neue Chance im Ordnungsamt
Müllprobleme, Parksünder, Spielplatzsauberkeit: Das sind die Themen, um die sich Jan Müller als Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal kümmert.
Jan Müller ist seit Herbst Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal - und in diesem Beruf oft mit Bürgern in Kontakt. Wer ist der Mann, der sich jetzt in Klingenthal um Ordnung kümmert?
Tino Beyer
14:40 Uhr
2 min.
Tierärzte finden 26 Haargummis in Katzenmagen
Einer Katze in Florida stand nach dem Verzehr von 26 Haargummis die Einschläferung bevor. (Symbolbild)
In Florida wird eine Katze mit einem Darmverschluss in eine Klinik eingeliefert. Erst während der Notoperation wird klar, warum.
14:33 Uhr
2 min.
Trump: ICE-Beamte am Montag an Flughäfen im Einsatz
US-Präsident Trump will, dass Beamte der umstrittenen Behörde ICE sich um die Sicherheit an Flughäfen kümmern. (Archivbild)
Seit Wochen fehlt die Finanzierung für das US-Heimatschutzministerium - das verursacht auch lange Wartezeiten an Flughäfen. Nun macht der Präsident Ernst. Unklar bleibt, was er damit bezwecken will.
07:12 Uhr
4 min.
Großprojekt im Erzgebirge: Unternehmen investiert fast acht Millionen Euro in neue Halle
Hallen-Neubau in Stützengrün: Zum Richtfest beim Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich wurde vor dem Objekt eine Richtkrone hochgezogen.
Im Stützengrüner Gewerbegebiet errichtet das Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich eine neue und 3600 Quadratmeter große Umschlaghalle. Damit soll die Logistik verbessert werden. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.
Irmela Hennig
14.03.2026
2 min.
Lunzenauer Fußballtrainer: „Die Jungs zerreißen sich und sind am Limit“
Der Lunzenauer Torschütze Kevin Glatz (l.) gegen den Meißener Niclas Vieweg.
Die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau haben in der Sachsenklasse beim Meißner SV unglücklich mit 1:2 verloren. Zwei Leistungsträger stehen in dieser Saison gar nicht mehr zur Verfügung.
Christian Kluge
01.03.2026
3 min.
Lunzenauer Fußballer gewinnen das erste Heimspiel des Jahres
Jonny Glatz (r.) war – vor allem mit seiner Schnelligkeit – wieder ein Aktivposten in der Offensive.
In der Sachsenklasse haben die Kicker des SV Fortschritt Lunzenau die SG Motor Wilsdruff mit 3:1 (1:1) geschlagen. Allerdings lief der Ball zu Beginn der Rückrunde noch bei weitem nicht flüssig.
Robin Seidler
Mehr Artikel