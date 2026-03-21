Rochlitz
Die Lunzenauer Fußballer erfahren kurz vor ihrem Spiel in Naunhof von der Entwicklung um ihren Trainer. Der Kapitän kritisiert den Regionalligisten, und Ex-CFC-Kapitän Robert Zickert schlüpft wohl in eine neue Rolle.
Als Fußballtrainer Karsten Oswald im vergangenen Sommer das Traineramt bei Sachsenklasse-Aufsteiger SV Fortschritt Lunzenau übernommen hatte, hat er ganz klar kommuniziert, dass er schnell weg sein könnte, sobald ein höherklassiger Verein aus der Ober- oder Regionalliga bei ihm anklopft. Das ist in dieser Woche geschehen. Der FC Eilenburg...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.