Kegeln: Guter Start in die neue Saison für Team Geringswalde/Waldheim

Die SpG Waldheim/Geringswalde teilt sich zum Bezirksliga-Auftakt mit dem TSV Brandis die Punkte. Ein Spieler knackte die 600-Kegel-Marke.

Die Kegler der SpG Geringswalde/Waldheim sind mit einem 4:4 (3218:3198) beim TSV Brandis in die neue Saison der Bezirksliga Leipzig gestartet. Obwohl die Spielgemeinschaft vier der sechs Einzelduelle gewann, kam der Gastgeber mit der herausragenden Tagesbestleistung von Manuel Neudeck mit 601 Kegeln zum entscheidenden Vorteil in der Teamwertung...