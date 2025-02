Kegler des BSC Motor Rochlitz gewinnen Derby und profitieren von Muldentaler Schützenhilfe

Die Rochlitzer Männer haben in der Bezirksliga Leipzig die SpG Geringswalde/Waldheim mit 5:3 geschlagen. Da Eintracht Sermuth beim Tabellenführer gewann, stehen die BSC-Kegler plötzlich ganz oben.

Die Kegel-Männer des BSC Motor Rochlitz und der SpG Geringswalde/Waldheim gehen seit vielen Jahren im Leipziger Bezirk mit an den Start, während der Großteil der Teams aus der Region Mittweida im Bezirk Chemnitz aktiv ist. Am Samstag kam es auf der Rainbow-Anlage in Rochlitz, wo beide Mannschaften ihre Heimspiele austragen, zum Rückspiel in...