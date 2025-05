Kein Happy End: Mittelsächsische CFC-Fußballerinnen verpassen trotz Derbysieg die Sachsenmeisterschaft

Gegen Erzgebirge Aue reichte es für die Chemnitzerinnen zwar zum 4:3-Erfolg, aber nicht zum Titel. Fünf mittelsächsische Kickerinnen standen beim CFC in der Startelf.

Das Saisonfinale in der Fußball-Landesliga der Frauen war nicht nur dramatisch, sondern auch eine sehr nasse und emotionale Angelegenheit. Und am Ende gab es bei den Fußballerinnen des Chemnitzer FC, unter anderem mit einigen mittelsächsischen Kickerinnen in der Startelf, trotz eines Derbysieges gegen Erzgebirge Aue (4:3) kaum Jubel. Der Erfolg...