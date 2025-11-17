Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Symbolbild/Ash - stock.adobe.com
Bild: Symbolbild/Ash - stock.adobe.com
Freiberg
Kein Licht im Tabellenkeller: Freiberger Miners beenden Hinrunde mit Niederlage
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Basketballer des ATSV Freiberg haben zum Abschluss der 1. Halbserie in der Landesliga beim BC Dresden IV mit 51:85 verloren. In der Rückrunde geht es nun gegen den Abstieg.

Die Landesliga-Basketballer des ATSV Freiberg haben die Hinrunde so beendet, wie sie sie begonnen haben – mit einer Niederlage. Beim Tabellenfünften BC Dresden IV gingen die Miners mit 51:85 (23:38) unter und bleiben mit nur einem Sieg aus sieben Spielen auf Rang 7 der Staffel 2. „Wir sind endlich einmal gut in eine Partie gestartet und...
