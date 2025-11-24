Kein Zugriff, keine Punkte: Basketballer des ATSV Freiberg verlieren beim Tabellenzweiten dreistellig

Die Freiberger Landesliga-Basketballer stecken nach der Niederlage beim SSV Chemnitz weiter tief im Abstiegsstrudel. Vor allem in der Defensive passte diesmal gar nichts.

In der Rückrunde brauche man drei bis vier Siege, um im Kampf gegen den Abstieg zu bestehen – das hatte Tim Aubel nach Abschluss der Hinrunde in der Basketball-Landesliga gerade vorgerechnet. Die Qualität dafür habe man auf jeden Fall, so der Trainer des ATSV Freiberg. Man müsse sie nur endlich 40 Minuten lang aufs Parkett bringen. Zum Start...