Keine besinnliche Adventszeit: Freiberger Korbjäger treffen erneut nichts und verpassen den Anschluss

Freiberg
Die Basketballer des ATSV Freiberg haben in der Landesliga die achte Niederlage im neunten Saisonspiel kassiert. Damit ist der Klassenerhalt kurz vor dem Fest in ganz weite Ferne gerückt.
Die Basketballer des ATSV Freiberg erwartet – zumindest aus sportlicher Sicht – alles andere als eine besinnliche Weihnachtszeit. Denn auch im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Dresden Titans V, der bislang noch halbwegs in Reichweite war, haben die Miners am Sonnabend eine Niederlage kassiert. Das 84:89 (39:46) in der Heubnerhalle war die...
