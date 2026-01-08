MENÜ
Haben die Spieler des ATSV um Jan Exnowitz im Kellerduell ein sicheres Händchen?
Haben die Spieler des ATSV um Jan Exnowitz im Kellerduell ein sicheres Händchen?
Freiberg
Kellerduell mit Bedeutung: Freiberger Basketballer brauchen zweiten Sieg in der Landesliga
Redakteur
Von Steffen Bauer
Die Basketballer des ATSV erwarten als Schlusslicht der Landesliga den Vorletzten HTW Dresden II. Ein Erfolg würde im Abstiegskampf doppelt zählen.

Bei den Basketballern des ATSV Freiberg steht zu Beginn des Jahres gleich eine eminent wichtige Partie auf dem Programm: Landesliga-Schlusslicht Freiberg empfängt am Samstag (14.30 Uhr Heubnerhalle) den Vorletzten HSG Lok HTW Dresden II. Beide Teams haben erst einen Sieg auf dem Konto und rangieren abgeschlagen am Ende der Staffel 2. „Wir...
