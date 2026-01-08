Kellerduell mit Bedeutung: Freiberger Basketballer brauchen zweiten Sieg in der Landesliga

Die Basketballer des ATSV erwarten als Schlusslicht der Landesliga den Vorletzten HTW Dresden II. Ein Erfolg würde im Abstiegskampf doppelt zählen.

Bei den Basketballern des ATSV Freiberg steht zu Beginn des Jahres gleich eine eminent wichtige Partie auf dem Programm: Landesliga-Schlusslicht Freiberg empfängt am Samstag (14.30 Uhr Heubnerhalle) den Vorletzten HSG Lok HTW Dresden II. Beide Teams haben erst einen Sieg auf dem Konto und rangieren abgeschlagen am Ende der Staffel 2. „Wir...