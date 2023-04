Kindertag im Stadion Mittweida: Fredi, Bulli und Poldi wetteifern miteinander

Olympiade der Maskottchen findet am 1. Juni im Stadion in Mittweida statt. Auch der RB Leipzig will kommen.

Mittweida. Zum Kindertag am 1.Juni wird der Kreissportbund Mittelsachsen (KSB) von 9.30 Uhr bis 11Uhr eine Maskottchen-Olympiade im Stadion am Schwanenteich in Mittweida durchführen. Gemeinsam mit dem KSB-Maskottchen, Fredi dem Wolf, werden verschiedene Maskottchen in kleinen Staffelspielen unter anderem im Hindernislauf, Tauziehen und im Slalom gegeneinander antreten.

Neben regionalen Maskottchen, wie dem Ziegenbock "Ziegfried" von Fortschritt Lunzenau, dem Luchs "Forti" von Fortschritt Mittweida oder dem Löwen "Werni" vom VfL Waldheim und "Poldi" von der Polizei Sachsen, hat auch "Bulli" von RB Leipzig seine Teilnahme zugesagt. Begleitet wird das Maskottchen mit Erfahrungen aus der Bundesliga und der Champions League vom ehemaligen Bundesliga-Torwart und jetzigen Klubrepräsentanten Perry Bräutigam. "Am Donnerstag waren wir mit KSB-Wolf Fredi bei der Beratung der Schul- und Kitaleitungen im Mittweidaer Rathaus zu Gast, um noch einmal persönlich die Werbetrommel zu rühren. Wir freuen uns auf viele kleine Gäste, die den sportlichen Maskottchen-Wettstreit lautstark unterstützen", sagt KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert.

Auf die kleinen Zuschauer wartet zudem eine kleine Überraschung zum Kindertag. "Wir haben im Stadion am Schwanenteich ausreichend Platz, sodass auch auswärtige Kitas zum Anfeuern willkommen sind", so Kahlert. Aus organisatorischen Gründen ist aber eine vorherige Anmeldung über Mail an den Geschäftsführer erwünscht.

benjamin.kahlert@ksb-mittelsachsen.de