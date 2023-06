Kleine Talente auf großer Bühne

In Freiberg werden am Samstag die Kreis-Kinder- und Jugendspiele in Mittelsachsen eröffnet. Der Kreissportbund hofft auf ähnliche Teilnehmerzahlen wie in den Jahren vor der Pandemie.

Nicht nur die vielen jungen Sportler, sondern auch die Mitarbeiter des Kreissportbundes Mittelsachsen (KSB) fiebern den diesjährigen Kreis-Kinder- und Jugendspielen entgegen, die am Samstag auf dem Platz der Einheit in Freiberg eröffnet werden. "Auch wir vom KSB werden viele Wettkämpfe personell mit abdecken und sind gespannt,...