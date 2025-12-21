MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Mittelsachsen
  • |

  • Knappe Kiste und ein Routinier in Topform: Handballer der HSG Freiberg gewinnen ihr letztes Spiel des Jahres gegen den HC Glauchau/Meerane

HSG-Torwart Tino Hensel (r.) durfte sich zurecht von den Fans feiern lassen.
HSG-Torwart Tino Hensel (r.) durfte sich zurecht von den Fans feiern lassen. Bild: Marcel Schlenkrich
HSG-Torwart Tino Hensel (r.) durfte sich zurecht von den Fans feiern lassen.
HSG-Torwart Tino Hensel (r.) durfte sich zurecht von den Fans feiern lassen. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Knappe Kiste und ein Routinier in Topform: Handballer der HSG Freiberg gewinnen ihr letztes Spiel des Jahres gegen den HC Glauchau/Meerane
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Männer der HSG Freiberg haben im Nachholspiel der Regionalliga den sächsischen Kontrahenten mit 29:28 bezwungen. Dabei erzielte der Spieler der Partie selbst gar keinen Treffer.

Vor gut einem Monat überraschte Tino Hensel, der Handball-Torwart der HSG Freiberg, mit einer überraschenden Aussage. Bis Weihnachten sei sein Team aus dem gröbsten Schlamassel im Abstiegskampf raus, sagte er damals der „Freien Presse“. Nach dem 29:28-Heimsieg im Nachholspiel gegen den HC Glauchau/Meerane relativierte er seine Prophezeiung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:04 Uhr
7 min.
Kann Trumps Öl-Blockade Maduro zum Einlenken zwingen?
Erste Öltanker hat die US-Regierung schon beschlagnahmt.
Zunächst waren es US-Angriffe auf Drogenboote. Jetzt blockieren die USA Öltanker. Sind die Öleinnahmen für Venezuelas Präsidenten die Achillesferse? Der Druck auf Maduro steigt, auch militärisch.
Philipp Znidar, Andrea Sosa Cabrios und Jürgen Bätz, dpa
07.12.2025
4 min.
Geschenk zum Nikolaus: HSG Freiberg feiert knappen Erfolg gegen den HC Einheit Plauen
Tolles Comeback: Rechtsaußen Björn Richter zeigte am Sonnabend keine Nerven und meldete sich nach drei Wochen Pause aufgrund von Urlaub und Beruf mit 7 Toren zurück.
Nach einer Durststrecke gelang den Freiberger Regionalliga-Handballern der zweite Saisonsieg. Trotz eines furiosen Starts blieb die Partie bis zum Schluss eng – aber die HSG behielt kühlen Kopf.
Steffen Bauer
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
10:00 Uhr
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Warum Torwarttrainer Jens Voigt plötzlich seinen Traumjob aufgibt
Jens Voigt war am vergangenen Wochenende zum letzten Mal als Torwarttrainer des FC Erzgebirge im Einsatz.
Exklusiv: Nach nur sechs Monaten verlässt Jens Voigt das Trainerteam des Fußball-Drittligisten. Diese Entscheidung hat er kürzlich getroffen. Ein Nachfolger scheint bereits gefunden.
Paul Steinbach
22.12.2025
3 min.
„Wir sind ein Paar“: Erzgebirger Thomas macht bei RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Ansage
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Moderatorin Inka Bause nimmt beim großen Staffelfinale der RTL-Show Michaela und Thomas ins Kreuzverhör. Und was ist in den rund drei Monaten zwischen Hofwoche und Wiedersehen passiert?
Thomas Wittig
19:00 Uhr
4 min.
Nach Rückschlag an der Elbe: Das sagt der Trainer der HSG Freiberg zum Fehlerfestival in Dresden
Jens Tieken (M.) und seine Teamkollegen konnten am Sonntag zumindest in der 2. Halbzeit im Angriff einige Akzente setzen.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer sind beim HC Elbflorenz II mit 36:44 regelrecht überrannt worden. Allerdings sah Cheftrainer Uwe Lange trotz allem einige positive Dinge.
Steffen Bauer
Mehr Artikel