Knappe Kiste und ein Routinier in Topform: Handballer der HSG Freiberg gewinnen ihr letztes Spiel des Jahres gegen den HC Glauchau/Meerane

Die Männer der HSG Freiberg haben im Nachholspiel der Regionalliga den sächsischen Kontrahenten mit 29:28 bezwungen. Dabei erzielte der Spieler der Partie selbst gar keinen Treffer.

Vor gut einem Monat überraschte Tino Hensel, der Handball-Torwart der HSG Freiberg, mit einer überraschenden Aussage. Bis Weihnachten sei sein Team aus dem gröbsten Schlamassel im Abstiegskampf raus, sagte er damals der „Freien Presse". Nach dem 29:28-Heimsieg im Nachholspiel gegen den HC Glauchau/Meerane relativierte er seine Prophezeiung...