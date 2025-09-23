Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Symbolbild/Dziurek
Mittweida
Knapper Derbysieg beim Burgstädter HC: Handballer des TSV Fortschritt Mittweida klettern in der Tabelle
Von Robin Seidler
In der Handball-Regionsliga haben die Mittweidaer Männer beim Burgstädter HC gewonnen. Die Peniger Frauen mussten ihre Tabellenführung abgeben.

Die Handballer des TSV Fortschritt Mittweida haben ihr erstes Derby der Saison beim Burgstädter HC mit 28:27 gewonnen. Durch den knappen Erfolg kletterten die Mittweidaer in der Tabelle der Regionsoberliga auf Platz 5 (5:3 Punkte). Beste Werfer beim TSV waren Enrico Dietze und Philipp Rogler mit jeweils 7 Toren. Dietze erzielte 90 Sekunden vor...
