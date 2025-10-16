Knifflige Hausaufgabe: Angeschlagene Miners empfangen den Tabellenführer

Freiberg
In der Basketball-Landesliga steht der ATSV Freiberg nach zwei Spielen ohne Sieg am Tabellenende. Auch am Samstag dürften die Trauben hoch hängen.
Die Landesliga-Basketballer des ATSV Freiberg haben am Sonnabend eine schwere Hausaufgabe zu lösen. Mit dem USV TU Dresden stellt sich 14.30 Uhr der ungeschlagene Tabellenführer der Gruppe 2 in der Freiberger Rüleinhalle vor. Zwar hat eine Tabelle nach zwei Spieltagen nur bedingt Aussagekraft, so ATSV-Trainer Tim Aubel. „Aber die zwei...
