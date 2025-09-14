Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Erik Gläser (l.) erzielte gegen Lok Zwickau sein erstes Pflichtspieltor in der Sachsenklasse der Männer.
Erik Gläser (l.) erzielte gegen Lok Zwickau sein erstes Pflichtspieltor in der Sachsenklasse der Männer. Bild: Tim Fischer
Erik Gläser (l.) erzielte gegen Lok Zwickau sein erstes Pflichtspieltor in der Sachsenklasse der Männer.
Erik Gläser (l.) erzielte gegen Lok Zwickau sein erstes Pflichtspieltor in der Sachsenklasse der Männer. Bild: Tim Fischer
Freiberg
Knoten geplatzt: Freiberger Fußballer überrollen Lok Zwickau
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sachsenklasse-Kicker des BSC Freiberg haben gegen den ESV Lok Zwickau einen 7:2-Kantersieg gefeiert. Dieser Triumph hat gleich mehrere Väter.

Bei den Sachsenklasse-Fußballern des BSC Freiberg scheint der Knoten geplatzt zu sein: Mit 7:2 (6:1) fertigte das Team von Nils Hähner am Sonntag den ESV Lok Zwickau ab und rückte mit 7 Punkten auf Platz 5 der Staffel West vor. „Großes Lob an die Mannschaft. Gegen einen Ex-Sachsenligisten musst du erst mal sieben Tore schießen“, freute...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:30 Uhr
1 min.
Plauener Chor fährt auf Konzertreise nach Graz
2022 sang der Chor unter Leitung von Kathrin Büchold (rechts) in der Johanniskirche.
600 Kilometer liegen zwischen Plauen und der Stadt in der österreichischen Steiermark. Dorthin geht’s für den Kammerchor des Lessing-Gymnasiums.
Sabine Schott
18:30 Uhr
4 min.
Bautzener Oberliga-Trainer nach Sachsenpokal-Erfolg: „Ich bin den Verantwortlichen des BSC Freiberg sehr dankbar“
Wiedertreffen unter Flutlicht: BSC-Spieler Rico Thomas und Budissa-Coach Steve Dieske (r.) hatten schon in der Halbzeitpause Redebedarf.
Obwohl der BSC Freiberg im Sachsenpokal gegen Budissa Bautzen ausgeschieden ist, gab es im Anschluss viele herzliche Umarmungen. Derweil erlebte der BSC-Torschütze eine emotionale Achterbahnfahrt.
Kai Dittrich
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
17:00 Uhr
3 min.
Trainer für eine Woche: Freiberger Fußballer in ungewohnter Rolle
Die BSC-Kicker um Lukas Böhme (r.) haben mit Lok Zwickau schon in einigen Tests die Klingen gekreuzt. Nun geht es erstmals um Punkte.
Nach dem Pokalkampf gegen Oberligist Bautzen empfängt der BSC Freiberg in der Sachsenklasse den ESV Lok Zwickau. Da das Trainergespann in den vergangen Tagen fehlte, musste ein Spieler einspringen.
Kai Dittrich
Mehr Artikel