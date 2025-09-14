Knoten geplatzt: Freiberger Fußballer überrollen Lok Zwickau

Freiberg
Die Sachsenklasse-Kicker des BSC Freiberg haben gegen den ESV Lok Zwickau einen 7:2-Kantersieg gefeiert. Dieser Triumph hat gleich mehrere Väter.
Bei den Sachsenklasse-Fußballern des BSC Freiberg scheint der Knoten geplatzt zu sein: Mit 7:2 (6:1) fertigte das Team von Nils Hähner am Sonntag den ESV Lok Zwickau ab und rückte mit 7 Punkten auf Platz 5 der Staffel West vor. „Großes Lob an die Mannschaft. Gegen einen Ex-Sachsenligisten musst du erst mal sieben Tore schießen“, freute...
