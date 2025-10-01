Komplexe Regeländerungen bei Juniorenfußballern: Wenn bei einem Steilpass auf kleinerem Spielfeld plötzlich der Platz ausgeht

Speziell die C-Junioren-Fußballer müssen seit diesem Sommer mit vielen Änderungen auf dem Spielfeld leben, die auch logistische Herausforderungen für die Vereine mit sich bringen. Doch einige Ausnahmen bestätigen dennoch weiterhin die neuen Regeln.

Emil Simon Schilde, der Fußballtorwart bei den C-Junioren des BSC Motor Rochlitz, muss in seinen jungen Jahren bereits mit vielen Veränderungen zwischen den Pfosten zurechtkommen. Im Sommer 2024 wurde der derzeit 14-Jährige mit seinen Teamkollegen Kreispokalsieger bei den D-Junioren – damals noch auf dem normalen Kleinfeld. Da sich seiner...